Anne Zagré doet met derde plaats op 100 meter horden prima zaak voor olympische ranking

Anne Zagré is dinsdag als derde geëindigd op 100 meter horden bij de Continental Tour atletiekmeeting in het Finse Turku. Ze klokte 13.13 en doet een prima zaak op de olympische ranking.

Het nationale record van Zagré bedraagt 12.71, haar seizoensbeste 13.04. Maar omdat Turku een meeting is met een Golden Label levert de derde plaats van Zagré heel wat bonuspunten op voor de olympische ranking. Waar ze nu precies zal uitkomen valt moeilijk in te schatten, maar ze begon alvast aan de wedstrijd op de ranking als 35e. De beste 40 mogen naar Tokio.

Op de 110 meter horden bij de mannen finishte Michael Obasuyi als vijfde in 13.73, een evenaring van zijn seizoensbeste. Zijn persoonlijk record staat op 13.54. De Oostendenaar is 37e op de olympische ranking, terwijl ook bij de mannen de beste 40 naar Tokio mogen.

In het hoogspringen bleef Claire Orcel steken op een zesde plaats en 1m81. Haar seizoensbeste bedraagt 1m84, haar persoonlijk record 1m94. Orcel is 27e op de olympische ranking, terwijl de beste 32 naar Tokio mogen. In het polsstokspringen werd Fanny Smets dinsdag tweede met 4m31, vier centimeter onder haar seizoensbeste. Het Belgisch record van Smets staat op 4m51. Het is overigens kantje boord voor haar, want ze is 32e op de olympische ranking en bezet de allerlaatste plaats die recht geeft op Tokio.