Hasselt/Genk

In het politiegebouw in Hasselt vindt donderdag een deel van de reconstructie plaats van de zogenaamde foltermoord in Genk. Voor die gelegenheid wordt de garage aan de Koning Boudewijnlaan in Winterslag nagebouwd. De 33-jarige Hilal Makthout werd er in maart 2019 tot twee keer toe vreselijk gemarteld.