Oudsbergen

Een frietje bestellen bij Frats Frit in Oudsbergen is telefonisch even moeilijk. Wie de frituur belt, komt uit bij een zekere Abdel in Genk. “Ons nummer is van de ene op de andere dag zonder ons medeweten veranderd”, zegt uitbater Jan Monten. “Dit kost ons veel geld.”