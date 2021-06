Beringen

Bij een brand in de garage aan een huis in de Berkenstraat in Beverlo is dinsdagavond asbest vrijgekomen. De huurder die boven woonde, bracht zijn twee kinderen van 3 jaar en van 3 maanden in veiligheid. Een andere man liep brandwonden op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Twee gespecialiseerde firma’s kwamen voor het opruimen van de asbest.