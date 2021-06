Zwaar ongeval in Diest

Op de R26, de ringweg achter het station, raakten dinsdag rond 16.30 uur een auto en een motorrijder in een aanrijding betrokken. Daarbij zijn twee zwaargewonden gevallen. De slachtoffers zijn onder begeleiding van een medisch urgentieteam naar het ziekenhuis in Diest gebracht. Het parket van Leuven heeft een verkeersdeskundige opdracht gegeven de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Tijdens de vaststellingen is de weg in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. tb