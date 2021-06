Oersterk en trendy, maar hoe kwalitatief is multiplex om je interieur mee af te werken?

Het is oersterk, gemakkelijk om mee te werken en heeft een natuurlijke uitstraling. Multiplex wordt al lang niet meer alleen als bouwmateriaal voor ondervloeren of achterwanden gebruikt. Het is ook trendy, oogt mooi in het interieur en is in veel gevallen een budgetvriendelijke oplossing. Maar wat is multiplex eigenlijk, wat zijn de voor- en nadelen en waarvoor kun je het gebruiken? Check vroeg het aan specialist Jo Seghers van hout- en bouwmarkt Woodtex.