Gewestweg Meldert woensdag en donderdag volledig onderbroken

De aannemer gaat de onderlagen asfalt plaatsen over de volledige wegbreedte. De N725 wordt afgesloten vanaf woensdagochtend 6 uur tot donderdagavond 20 uur.

De zijstraten die op de werf uitkomen worden afgesloten ter hoogte van de Meldertsebaan. Doorgaand verkeer richting Tessenderlo moet de omleiding via Schaffen volgen.

De Schoolstraat blijft bereikbaar via de Pastorijstraat en de ontsluiting van de woonkernen aan beide zijden van de Meldertsebaan kan via de achterzijde gebeuren. Het kruispunt Zelemsebaan en Pastorijstraat blijft open. Donderdagavond gaat de N725 opnieuw open in één richting.

Op maandag 14 juni worden de fietspaden van de Meldertsebaan tussen Meldert-centrum en het einde van de werf richting Blanklaar geasfalteerd. Dan blijft eenrichtingsverkeer ook mogelijk. In het weekend van 18 en 19 juni wordt de toplaag asfalt geplaatst vanaf het centrum van Meldert tot voorbij de Geeneindestraat. Dan wordt de N725 eveneens volledig afgesloten.

De komende dagen wordt ook de toplaag asfalt geplaatst van het fietspad tussen de Sint-Annakapel en de nieuwe houten fietsbrug aan de kant van OC De Kalen Dries. Fietsers moeten dan even het tijdelijke fietspad door de natuur gebruiken. Het verkeer wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. (klu )