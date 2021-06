Sint-Truiden

Voetbal dan. Ageren en niet reageren. Dat is de filosofie van Bernd Hollerbach, de nieuwe coach van STVV. De 51-jarige Duitser wil duidelijk fris en aanvallend voetbal brengen en werd vanmiddag officieel voorgesteld op Stayen. Hollerbach volgt Peter Maes op die onverwacht naar Beerschot vertrok. Hij was eerder al aan het werk in de Belgische competitie bij Moeskroen.