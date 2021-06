Bondscoach Philip Mestdagh neemt Ann Wauters mee naar Olympische Spelen met Belgian Cats: “Ze zit in selectie van 12”

Vrijdag raakte het nieuws bekend dat Ann Wauters geen deel uitmaakt van de twaalkoppige selectie voor het EK van 17 tot 27 juni in Straatsburg en Valencia. In Kortrijk komt Wauters nog eens terug op die beslissing. “Dat was echt wel een serieuze slag. Ik had dat niet verwacht, want ik voelde me goed op het veld. Fysiek voel ik me goed. Die beslissing respecteren is niet gemakkelijk, maar nu focus ik me om zo goed mogelijk klaar te zijn om naar de Olympische Spelen te gaan.”

Dat die plaats voor Tokio haar beloofd is, wil Ann Wauters niet bevestigen. “Er zijn inderdaad zaken besproken, maar het heeft geen zin om daar nu op vooruit te lopen. Garanties? Je moet je plaats altijd op het veld verdienen.”

© BELGA

Maar bondscoach Mestdagh is duidelijk: “Ik heb Ann Wauters bij de twaalf genomen voor de Olympische Spelen. Als er één iemand die spot verdient, dan is het Ann Wauters. Ze heeft er heel hard voor gewerkt. Zonder haar in het begin in 2015 zou er nooit zo’n geschiedenis geschreven zijn bij de Cats. De geschiedenis die we geschreven hebben van 2017 tot nu is grotendeels te danken aan Ann Wauters.”