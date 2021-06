Uitbater tuincentrum veilt unieke Japanse esdoorn als eerbetoon aan overleden vrouw

Uitbater tuincentrum As veilt unieke Japanse esdoorn als eerbetoon aan overleden vrouw. — © TV Limburg

Niel-bij-As

Na 25 jaar een unieke Japanse esdoorn veilen voor het goede doel, en dat als eerbetoon aan zijn overleden vrouw. Het is het verhaal van Paul Kieszkowki uit Niel-bij-As. De uitbater van het tuincentrum Bloemenhofke wilde de unieke boom oorspronkelijk nooit verkopen. Maar enkele jaren geleden sloeg het noodlot toe toen zijn vrouw de strijd tegen kanker verloor. Via de BNI Foundation, een organisatie die opkomt voor de situatie van kinderen wereldwijd, heeft de man uit As toch beslist de boom te veilen ten voordele van de Limburgse vzw De Kleine Prins.