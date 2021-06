Nationaal Park Hoge Kempen krijgt gloednieuwe toeganspoort in Eisden

Eisden

Het Nationaal Park Hoge Kempen krijgt een gloednieuw bezoekerscentrum. Dat komt in de westelijke schachtbok van de oude steenkoolmijn in Eisden Maasmechelen en moet dé toegangspoort worden tot het natuurgebied. De verdere uitbouw ervan past in de ruimere toeristische ontwikkeling van Terhills in Dilsen-Stokkem en Maasmechelen. Ook dit deel van het Nationaal Park wordt overigens gratis. Met deze investering van 2,5 miljoen hoopt het park jaarlijks 100.000 bezoekers te ontvangen.