Gedwongen wissel bij Deceuninck - Quick-Step in Baloise Belgium Tour: “Wij nemen geen enkel risico met Sam Bennett”

De Brit Mark Cavendish, aanvankelijk niet voorzien voor deze Belgische rittenkoers, wordt opgetrommeld als zijn vervanger. In extremis vervangt Iljo Keisse Bert Van Lerberghe. Zo wijzigt er niet al te veel op tactisch vlak binnen de blauwe garde.

“Sam Bennett heeft een klein probleem aan de knie. Wij nemen geen enkel risico met hem en daarom moet hij rusten. Zijn forfait is natuurlijk jammer, want Bennett was onze man voor de twee massasprinten die er zitten aan te komen in deze Baloise Belgium Tour. Ik denk dan aan de etappe op vrijdag en de afsluitende rit. Het is wat het is en dus geen Sam Bennett aan de start bij ons. Wij willen zijn verdere seizoen niet hypothekeren door hem verder te laten rijden. Er komen nog een pak zeer belangrijke koersen aan waarin we Bennett willen uitspelen”, meldt sportdirecteur Tom Steels.