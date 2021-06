Wijkschool Cocon wordt Casa di Cocon

Het oudercomité van wijk-en basisschool Driehoek de Cocon in Kreyel, een gehucht in Bocholt, staat inmiddels bekend om hun motivatie en hun creatieve acties. Ook dit jaar zetten ze hun beste beentje voor.Het concept van zelfgebakken cupcakes of een deur-aan-deur-verkoop riep te veel vragen op in deze onzekere tijden. Om garant te willen staan voor kwaliteit, koos de ouderraad dit jaar voor een samenwerking met traiteur Ateljee94. En zo werd Casa di Cocon gedoopt, een verkoop van verse pasta’s, pizza’s, desserts en wijnen. Sympathisanten kunnen hun bestelling afhalen op de speelplaats en thuis opwarmen. Voor bedrijven in de omgeving zorgt de ouderraad zelfs voor een levering. Maar er is meer… Uiteraard zal de speelplaats die dag in een Italiaanse setting staan, ondanks het EK. Maar deze school staat niet voor niets bekend om hun acties; ze koppelen er een wedstrijd aan vast! De prijs is niet van de minste; een Vespa-rit voor 2 personen voor de hele dag!Een nieuwe speelplaats…Acties als deze zijn van cruciaal belang. De opbrengst wordt immers geïnvesteerd in materiaal en teambuildings-activiteiten voor de kinderen, maar ook in nodige infrastructurele vernieuwingen zoals een nieuwe speelplaats! Cocon Kreyel is een school met een ziel; de kinderen kénnen elkaar en zorgen voor elkaar ongeacht het leeftijdsverschil, er zijn kippen, kinderen kweken hun eigen groenten, bij mooi weer wordt er buiten lesgegeven en geluncht. Uiteraard is de grootste doelstelling het behoud van het schooltje en de aantrek van nieuwe inschrijvingen. Om die reden is de ouderraad momenteel bezig met de vernieuwing van de speelplaats.Daarom doet ze een warme oproep aan iedereen!Casa di Cocon – 25 juni 2021 - bestellen via www.dedriehoek.be tot 16 juni – afhalen in Bocholt tussen 17-19u00