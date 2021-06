Methodeschool Ondersteboven voorziet prachtig alternatief voor schoolfeest

Binnen de school werd het contact met ouders, grootouders en vrienden enorm gemist. Het verlangen naar terug bij elkaar zijn was groot. Onze leerlingen kwamen met een geweldig idee op de proppen om hier verandering in te brengen. Een manier om toch weer even die verbondenheid te voelen. Even allen samen school maken! En zo gezegd zo gedaan. Een schoolproject rond kunstenaars groeide uit tot een heuse kunstwandeling in het groen. Onze kinderen verdiepten zich in een kunstenaar en ontwikkelde de mooiste kunstwerken. Deze stelden we allemaal tentoon op onze speelplaats en we stippelden een mooie wandelroute uit. Als dit nog niet knap genoeg is, werd er ook nog een online filmpje en veiling aan gekoppeld zodat iedereen kan meegenieten. De biedingen zijn vandaag de dag nog volop aan de gang. Met de opbrengst zullen we volgend schooljaar onze leerlingen in de bloemetjes zetten met een leuke activiteit. Een beloning voor hun harde werk!