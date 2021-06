Studio 100 haalt ‘Spring’ naar het Sportpaleis (en het is voor de nostalgische volwassenen)

Studio 100 tovert nog een verrassing uit zijn hoed voor zijn 25ste verjaardag. Spring komt met de Rewind Party naar het Sportpaleis. En die is 16+

Geen kinderen toegelaten op de Rewind Party van Studio 100. Op 4 december 2021 palmen zij het Sportpaleis in Antwerpen in. Daarbij komt Spring optreden, de bekende reeks met onder meer Jelle Cleymans in de hoofdrol en van hits als ‘Met de trein naar Oostende’ en ‘Vrije val’. Daarnaast is er ook een dj-party, waar alle hits uit de jeugdjaren zullen voorbijkomen. Eerder kondigde Studio 100 ook al een ‘Kinderen niet toegelaten’- editie van het Studio 100-festival aan in Plopsaland De Panne. De tickets zijn daar al voor uitverkocht.

© Studio 100

“De fans van het eerste uur hebben ons overdonderd met hun vraag naar tickets”, zegt Gert Verhulst. “We willen graag alles op alles zetten om iedereen de kans te geven om mee 25 jaar Studio 100 te vieren. Daarom hebben we beslist om een grote Studio 100 Rewind Party in het Sportpaleis te organiseren. Met kleppers als Spring wordt het een ongeziene party.” Tickets en info zijn te vinden op studio100.com.

(eadp)