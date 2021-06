Vanaf woensdag is het niet meer verplicht om mondmaskers te dragen in Genk en Hasselt. — © Chris Nelis

GENK/HASSELT

In Genk en in Hasselt wordt de mondmaskerplicht vanaf woensdag 9 juni weer opgeheven. Die werd eerder ingevoerd in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronacvirus.