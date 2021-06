Alain Bloeykens ontkurkt flessen van de wijnmakers van de afgelopen jaren (en proeft dat het nog steeds goed zit)

De Fantini Group verkozen we vorige maand voor de tweede keer in vijf jaar tot “wijnmaker van het jaar”. Een onderscheiding die we in 2016 lanceerden in het kader van onze 100 Beste Zomerwijnen en waarbij we telkens een producent lauweren omwille van zijn uitstekend gamma wijnen. Vandaag zijn ze met vijf. De familie Perrin beet in 2016 de spits af, nadien volgden Fantini (2017 en 2021), Gérard Bertrand (2018), Miguel Torres (2019) en Alma Cersius (2020). Ook vandaag nog zijn hun wijnen nog steeds top!