Hier shop je de witte outfit van Kevin De Bruyne: de prijs is iets minder casual

Toen hij dinsdag aankwam in Tubeke, de thuisbasis van de Rode Duivels tijdens dit EK, viel sterspeler Kevin De Bruyne op in een casual outfit in gebroken wit. Die is van een Amerikaans label. Het prijskaartje is iets minder casual: voor shirt en short betaal je om en bij de zeshonderd euro.

De outfit is er een van het high-end label Rhude, dat in 2015 in Los Angeles het levenslicht zag. Het is opgericht door Rhuigi Villaseñor, die voor het maken van de kledij luxueuze productietechnieken gebruikt, dat levert sportieve mode op met veel streetwear-elementen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor het zogenoemde theorist T-shirt van De Bruyne, dat via de officiële site van het merk nog te koop is in maten smal en medium, betaal je 220 dollar. Dat is omgerekend 180,57 euro. De bijpassende short in extra zware stof en met mosterdkleurige lintjes - het handelsmerk van het label - komt op 495 dollar. Dat is omgerekend 406,29 euro. Het model is nog te koop in maten extra smal smal, large en extra large. De prijzen zijn exclusief verzendkosten en taksen.

Meer info: rh-ude.com