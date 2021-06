Gemeenteraad vergadert opnieuw fysiek op 14 juni, maar in OC ’t Paenhuys

Na 16 maanden digitaal vergaderen, vindt de eerstvolgende vergadering van de gemeente- en OCMW-raad weer fysiek plaats. Dat zal gebeuren op maandag 14 juni om 20 uur in de grote zaal van ontmoetingscentrum ’t Paenhuys en dat onder strenge coronamaatregelen. Publiek en pers worden opnieuw toegelaten en kunnen de zitting volgen vanuit de boventribune. Ook voor hen gelden strenge voorwaarden.

Om de vergadering veilig te laten verlopen ontvingen de raadsleden van voorzitter Davy Renkens en algemeen directeur Guido Vrijens een waslijst aan voorwaarden i.v.m. hygiëne, afstand, looplijnen, gebruik toiletten en schrijfgerief... en dat om de eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen. “We gaan geen risico’s nemen” aldus de algemeen directeur.

Aan de agenda staan meer dan 20 punten waaronder de vaststelling nieuwe straatnamen in de verkaveling bij het Sint-Maartenshof in Genoelselderen, de voorwaarden van de middenstandsactie Denk, Eet, Koop Lokaal, het bestek voor de aankoop van een bandenkraan, het bestek voor de inrichting van een speel- en ontmoetingsplek bij Hoeve Henrotte in Millen en de overeenkomst tot samenaankoop van gas en elektriciteit 2022 - 2024. Ook aan de agenda van het OCMW staan meerdere punten.