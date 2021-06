Zoveel meer dan alleen omroepster: Paula Sémer sprak over de dingen waar anderen over zwegen

“Mijn bobijntje is af.” Dat zei Paula Sémer twee maanden geleden tegen haar zoon Jan. Een week geleden overleed ze. Zelfgekozen. Onlangs verwoordde ze het nog zo: “Ik heb het allemaal gehad: liefde, vriendschap, een goeie job, een boeiend leven. Dan denk ik: Wat loop ik hier eigenlijk nog te doen?” Sémer was dé Grote Dame van de openbare omroep. Omroeper bij de allereerste uitzending in 1953, doorbreker van taboes rond seks en borstkanker, helder en begeesterd tot haar laatste moment.