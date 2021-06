Volgende lente dragen we volgens Balenciaga Crocs… met hakken of als laars

Voor de Balenciaga-lentecollectie voor 2022 heeft ontwerper Demna Gvasalia verschillende interpretaties van Crocs bedacht. De kniehoge laars in verschillende kleuren lijken in eerste instantie op een klassieke regenlaars, maar het is de chunky, schuimachtige zool die duidelijk maakt dat het om een afgeleide van Crocs gaat. Bij de sandaaltjes uit het gamma is de link iets duidelijker: de typische klomp staat op een fijn hakje. Zowel de laarzen als de sandalen zijn beschikbaar in zwart, grijstinten en grasgroen. Hoeveel het schoeisel zal kosten, is nog niet bekend.

Op sociale media zijn er zowel voor- als tegenstanders van de ontwerpen. Sommigen kunnen niet wachten om hun voeten erin te laten glijden, anderen noemen de samenwerking “onnodig” en vermoeden dat de sandalen “tot heel pijnlijke voeten” gaan leiden.

Het is niet de eerste keer dat Crocs en Balenciaga samenwerken. In 2017 bracht het modehuis de omstreden schoenen in verschillende kleuren uit met een gigantische sleehak. Kostprijs: 495 euro. Onder meer stylist Jani Kazaltzis was niet te spreken over de ontwerpen. “Mijn voet zou spontaan weigeren om te wandelen, denk ik”, schreef hij toen op Instagram bij een foto van de stappers. Met de hashtag #lelijk benadrukte hij dat hij de schoenen absoluut niet aan iemands voeten wilde zien.

© Balenciaga

Een terugblik naar 2018 toont ook Crocs in de Balenciaga-lijn, ook al met hak. Toen ging het niet om de klassieke klompvorm op hoogte, wel om pumps in kauwgumroze en geel, versierd met verschillende clips aan de gaatjes van de schoenen. Ook bij Crocs zelf experimenteerden ze reeds met hakken.

De roze pumps van Balenciaga, de zwarte sandalen met hak zijn echte Crocs Foto: IG — © Balenciaga Crocs

Bekijk hieronder de modeshow van Balenciaga van afgelopen zondag: