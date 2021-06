Victor Campenaerts met ambitie aan de start van Baloise Belgium Tour: “Er ligt minder focus op dat tijdrijden”

De 29-jarige Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos) wil zich laten opmerken in de Baloise Belgium Tour. De eerste etappe, met aankomst in Maarkedal, trekt woensdag onder andere over Berg Ten Houte. Die bult ligt in de buurt waar de werelduurrecordhouder zijn thuisbasis heeft. Campenaerts, recent nog winnaar van de 15e rit in de Giro, heeft de openingsetappe van de Baloise Belgium Tour met fluo aangestipt. De daaropvolgende tijdrit in Knokke-Heist moet hem ook wel liggen.

“Ik verkende die eerste etappe al enkele keren en dat ga ik vandaag ook nog eens doen. Ik woon vlakbij. Bovendien heb ik enorm genoten van de Vlaamse klassiekers waar ik aan deelnam. Ik had daar veel zin in vooraf. Ik wou eens een andere focus leggen. Dat alles is me zeer goed bevallen en nu wil ik die lijn wel doortrekken. Zeker om me morgen in eigen streek te laten zien”, begint Victor Campenaerts.

Die openingsrit mag Campenaerts dan wel liggen, de tijdrit ook natuurlijk.

“De concurrentie is zeer groot. Ik denk dat het de sterkste startlijst van de afgelopen jaren is in deze rittenkoers. We zullen zien hoe het afloopt in Maarkedal. De tijdrit? De reden waarom ik goed voor de dag kwam in de Vlaamse koersen en een rit won in de Giro is omdat ik me ietwat herschoolde. Er ligt dus minder focus op dat tijdrijden. Remco Evenepoel start in Knokke-Heist als topfavoriet. Ik hoop wel op een mooie plaats in de race tegen de klok, dat wel. In Hamoir-Hamoir staat ook een pittige etappe op de agenda, maar ik verwacht dat in die eerste rit het pak meer uit elkaar zal geranseld worden. Ik trek alvast zeer gemotiveerd naar de Baloise Belgium Tour. Ik ga deze rittenkoers van dag tot dag bekijken, maar ga er wel vol voor gaan.”