President Emmanual Macron in het gezicht geslagen door man

Frans president Emmanuel Macron is dinsdag door een man geslagen tijdens een uitstapje naar Tain-l’Hermitage. Dat bevestigde de entourage van het staatshoofd aan AFP, waarmee hij de echtheid bevestigt van een video die circuleert op sociale netwerken.

In het filmpje dat op Twitter is geplaatst, is te zien hoe Macron een groep mensen nadert die zich achter barrières heeft verzameld, en vervolgens kort een woordenwisseling voert met een man. De man grijpt de onderarm van de president en lijkt hem op de wang te slaan, waarbij de entourage van Macron spreekt van een “poging tot slaan”.

Twee personen werden opgepakt voor ondervraging, vertelde een bron dicht bij de zaak aan BFMTV. Het staatshoofd heeft zijn bezoek na het incident gewoon voortgezet, aldus het Elysée.

(tica)