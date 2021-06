In de les seksuele opvoeding op school zal het voortaan uitgebreider over de clitoris gaan: de erogene zone krijgt in de vernieuwde biologiehandboeken van de Nederlandse uitgeverij Malmberg meer aandacht. Maar wat weet jij er eigenlijk over het mysterieuze ‘bolletje’? Een overzicht met weetjes die jou (en je partner) misschien ook zullen verbazen.