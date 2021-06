Verrassende Zidansek eerste halvefinaliste op Roland Garros

Zidansek versloeg in de kwartfinales de Spaanse Paula Badosa Gibert (WTA 35) in drie sets: 7-5, 4-6 en 8-6. De partij duurde 2 uur en 29 minuten.

De 23-jarige Zidansek neemt het in de halve finales op tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 22) of Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 32). De Sloveense schopte het nooit eerder verder dan de tweede ronde op een grandslamtoernooi, in Parijs sneuvelde ze telkens meteen.