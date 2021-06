OPROEP. Lijk jij steeds meer op je papa?

Zondag is het Vaderdag en worden alle papa’s opnieuw in de bloemetjes gezet. Wij zijn op zoek naar Limburgers die steeds meer op hun vader lijken. Of je nu dezelfde job doet, dezelfde gewoontes hebt of er simpelweg hetzelfde uitziet: laat het ons weten.

We hebben allemaal wel wat weg van onze vaders, al zijn de gelijkenissen bij de een wat opvallender dan bij de andere. Sommige zonen en dochters lijken fysiek heel veel op hun vader. Ze hebben bijvoorbeeld dezelfde neus, ogen, kaak, stem of lichaamsbouw. Anderen beginnen qua gedrag meer op hun papa te lijken. Ze worden bijvoorbeeld even opvliegend of net even zachtaardig, of ze nemen specifieke karaktertrekken en gewoontes over.

Nog anderen doen misschien hetzelfde beroep of werken zelfs samen met hun vader. Of ze delen een bepaalde hobby of interesse. Ze gaan bijvoorbeeld één keer per week samen tennissen, fietsen of vissen. Of ze houden van dezelfde films, gaan regelmatig samen naar een concert of spelen vaak FIFA tegen elkaar op de PlayStation.

Naar aanleiding van Vaderdag komende zondag willen wij een artikel maken over Limburgers die steeds meer op hun vaders lijken. Dus doet het bovenstaande bij jou een belletje rinkelen? Of zijn er andere opvallende gelijkenissen tussen jezelf en je vader (of jezelf en je kind)? Vertel ons dan op welke manier jullie steeds meer op elkaar lijken. Is dat bewust of onbewust gebeurd? En wat zijn de eventuele voordelen en nadelen?

siol