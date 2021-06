Ondanks dalende coronacijfers blijft code geel in hoger onderwijs

Terug naar het normale leven, ook aan de Limburgse hogescholen en de universiteit. Want daar zijn de examens begonnen. En er is weer meer beweging op de campussen. Eindelijk, na anderhalf jaar corona. Ook al geldt nog altijd code 'geel' in het hoger onderwijs. Waar het kan, verlopen de examens online, maar voor de praktijkgerichte vakken worden de aula's gebruikt om schriftelijke examens af te leggen. Uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen. De meeste studenten hebben het helemaal gehad met het online-lesgeven. Ze snakken naar de contacten met hun vrienden en voor sommigen is het de eerste keer dat ze op de campus komen.