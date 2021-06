Red Lions hakken Rusland in de pan met monsterscore en plaatsen zich voor halve finales op EK hockey

De Belgische nationale hockeymannen hebben zich op het EK hockey in het Nederlandse Amstelveen geplaatst voor de halve finales. De Red Lions versloegen dinsdag op de derde en laatste speeldag in hun groep Rusland met ruime 9-2.

Een zege met vier doelpunten verschil tegen het op papier zwakkere Rusland bezorgde België altijd een ticket voor de laatste vier. De Red Lions grepen de Russen dan ook bij de keel en Florent van Aubel (1.) lukte meteen de 1-0.

Via Alexander Hendrickx (9. pc, en 13. pc), Nicolas De Kerpel (10.) en Antoine Kina (27.) liepen de Belgen snel verder uit.

Artem Nadyrshin (30. pc) prikte tegen, maar Van Aubel (30.) zorgde binnen de minuut weer voor een nieuwe Belgische treffer. Ook Tom Boon (41. pc), opnieuw Hendrickx (54. pc) en captain Thomas Briels (56.) pikten nog hun doelpunt mee. Voor de Russen scoorde nog Andrey Kuraev (44.).

De Belgen begonnen hun EK met een 4-2 zege tegen Spanje, maar verloren nadien enigszins verrassend tegen Engeland met 1-2. In hun groep tellen de Lions net als Engeland zes punten. Spanje volgt met drie punten, Rusland sluit de rij met nul punten. Engeland en Spanje kijken elkaar later dinsdag (17u) in de ogen op de derde speeldag. De top twee van de groep stoot door naar de halve finales. Wegens een erg positief doelsaldo kunnen de Lions niet meer uit de top twee vallen, zelfs al zouden ook Engeland en Spanje met zes punten eindigen.

In de halve finales speelt zoals gewoonlijk de winnaar van groep A tegen de runner-up van groep B, en omgekeerd. In de andere poule tellen Duitsland en Nederland na twee duels vier punten. Wales (3 ptn) en Frankrijk (0 ptn) maken de groep vol.