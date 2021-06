Stoere St@rtbaners op schattenjacht

De sfeer zat er al dadelijk goed in en iedereen wist dat al die willen te kaap'ren varen, baarden moeten hebben Aan de kust palmden de matrozen de kajuiten in en werd het strand onveilig gemaakt.De kapiteins organiseerden uitdagende activiteiten.Zo bouwden ze zandkastelen en leerden ze werken met een kompas.Na de schelpenzoektocht trokken ze richting Nieuwpoort om er krabben te vangen. Natuurlijk mag de paardenvisser niet ontbreken en nu weten alle piraten dat de crevetten niet in tomaten groeien. Het leukste was toch het pootje baden in de woelige Noordzee. Enkele koudbloedige matrozen namen zelfs een duikje in het zoute zeewater.Neen, een bezoek aan de wellness was niet aan de orde. Moe en voldaan keerden de verweerde matrozen terug naar de thuishaven.