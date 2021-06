Man met panische angst voor naalden krijgt coronaprik, maar dat gaat niet zonder slag of stoot: “Toch blij”

Een deel van de wereldbevolking wacht vol ongeduld om het verlossende coronavaccin te krijgen. Eind mei was een man uit de Braziliaanse stad São Paulo aan de beurt. Hij wilde zijn vaccin dolgraag krijgen, maar er is één probleem: hij heeft een panische angst voor injectiespuiten. Door zijn fobie kon de man zijn zenuwen niet de baas en hij viel flauw zodra hij de prik voelde. “Ik ben toch erg blij dat ik gevaccineerd ben”, klonk het toen hij weer bij bewustzijn was.