Hasselt

Een 28-jarige Nederlander uit Arnhem is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 40 maanden cel en 24.000 euro boete voor een grootschalig geval van phising. In totaal leidde hij met twee kompanen liefst 75 Vlamingen om de tuin. De buit van zo’n 51.000 euro kochten ze op in meerdere MediaMarktfilialen.