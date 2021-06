Maak kennis met “de snelste sport ter wereld op twee voeten”

Limburg Shotguns Beringen

In juni en juli vindt er elke woensdagavond (vanaf 19u) op de terreinen van de Limburg Shotguns in Beringen een gratis initiatie plaats van de Amerikaanse sport Lacrosse. De spelers gebruiken een stick met een netje om de bal te vangen, dragen en te werpen in het doel van de tegenstander. Marijke Thys, 32 en afkomstig uit Ham, is Belgisch international en neemt ons mee in de wereld van “de snelste sport ter wereld op twee voeten”.