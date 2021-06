Film 'Frans Billen goes Hollywood' in premiëre op 24 september

Oorspronkelijk was Frans van plan om de film een jaar geleden te lanceren, maar corona gooide roet in het eten. Vier jaar geleden werd de eerste film van Frans Billen uitgebracht en vertoond in de zalen van Kinepolis. De film werd zoals deze nieuwste productie gemaakt door het Hasseltse productiehuis Medialife en kende veel succes. Het bracht het levensverhaal van Frans die begon als melkboer, vervolgens auto's verkocht en uiteindelijk in contact kwam met de groten der aarde. Van de paus over verschillende regeringsleiders tot de filmsterren in Hollywood. Het verhaal in de tweede film vertelt over zijn ontmoetingen met al die sterren. De film wordt aan mekaar gepraat door Cynthia Reekmans. In deze nieuwe productie, zijn "voorlaatste" zegt Frans, treden ook verschillende BV's op zoals: Willy Claes, Axelle Red, Matteo Simoni, Marijn Devalck, Dana Winner, Lean Thijs en Virginie Claes.De premiëre van de film heeft plaats op vrijdag 24 september vanaf 18u00 in Kinepolis Hasselt. Foto's: Yusup TorshkhoevInfo: frans.billen1@telenet.be