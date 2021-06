Hasseltse straatnamen: Gouverneur Roppesingel

Louis Roppe was gouverneur van Limburg van 1950 tot 1978. Hij werd geboren in Heers in 1914, deed zijn humaniorastudies aan het Klein Seminarie te Sint-Truiden, waarna hij aan de KULeuven doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat werd. Tijdens zijn studietijd toonde hij zich actief Vlaamsgezind. Politiek actief werd hij voor de toenmalige CVP, werd gemeenteraadslid in Tongeren en volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Tongeren-Maaseik. Met zijn echtgenote Truda Vinken kreeg hij zeven kinderen.Als gouverneur speelde hij een belangrijke rol in de sociaal-economische ontwikkeling van de provincie. Zo was hij medestichter van de Limburgse Economische Raad (de eerste in België) en werkte hij mee aan de oprichting van de Economische Hogeschool en het Limburgs Universitair Centrum. Op cultureel vlak zal zijn naam zeker verbonden blijven met het Domein Bokrijk en was hij de initiatiefnemer voor de oprichting van de Limburgse Culturele Dienst en het Provinciaal Centrum voor Sociaal-Cultureel vormingswerk Dommelhof. Hij stimuleerde de uitbouw van de Provinciale Bibliotheek van Hasselt en verstevigde de banden met Nederlands-Limburg in jaarlijkse bijeenkomsten. Hij stond vooraan bij de oprichting van de Cultuurraad voor Vlaanderen, maar was daarnaast een verdienstelijk historicus die verscheidene studies publiceerde. Hij stierf in 1982 en kreeg een standbeeld in het Hasseltse Villerspark en in zijn geboorteplaats Heers.“Minse wèè Roppeke, moe maake ze dee nog?”