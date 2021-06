WK-medaillewinnaars G Karate gelauwerd op het gemeentehuis

Leopoldsburg

Als alternatief voor het gangbare WK moesten de G-Karateka’s dit jaar een filmpje doorsturen om hun kwaliteiten te demonstreren. In totaal namen 304 atleten uit 24 verschillende landen deel. In de G-Karateclub Leopoldsburg behaalde Dimitri Moron goud in zijn categorie. Larson Stalmans, Vasil Schillebeekx, Bram Nuttin en Nolle Vannoppen wonnen brons in hun respectievelijke afdelingen. Zij werden vorige maandag op het gemeentehuis bubbelgewijs ontvangen op het gemeentehuis en kregen een attentie overhandigd.