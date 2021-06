Tv-icoon Paula Sémer is op 96-jarige leeftijd overleden

Archiefvideo: Televisie-icoon Paula Semer was ooit de eerste omroepster op de Vlaamse televisie. In Bokrijk kreeg ze in 2015 een eigen ster in de Sixties-tentoonstelling

Paula Sémer werd in Antwerpen geboren op 9 april 1925 was tijdens de pioniersjaren van de Belgische televisie een van de eerste drie radio- en televisiepresentatrices, naast Nora Steyaert en Terry Van Ginderen. Daarnaast was ze ook actrice. Ze werd ook gewaardeerd, omdat ze enkele taboes in Vlaanderen doorbrak, in verband met seksualiteit en in verband met de ziekte borstkanker. Ze ijverde ook haar leven lang voor vrouwenrechten en werd zo een van de charmantste feministes in Vlaanderen. Ze overleed op 1 juni 2021 op 96-jarige leeftijd.

In 1944 studeerde ze af aan de Stedelijke Normaalschool van Antwerpen. Tijdens de laatste oorlogsmaanden was ze bediende op de rantsoeneringsdienst in de Stadsfeestzaal in Antwerpen. Vervolgens was ze enkele maanden actief als bediende bij het Nationaal Werk Oorlogsinvaliden.

Hoorspelen

Sémer begon haar omroepcarrière in 1944 op de radio als presentatrice en actrice in hoorspelen. Toen op 31 oktober 1953 het NIR met de eerste Vlaamse televisie-uitzendingen begon, was omroepster naast Terry Van Ginderen en Nora Steyaert. Ze speelde die avond ook de vrouwelijke hoofdrol in de uitgezonden komedie “Drie dozijn rode rozen”.

Samen met Bob Davidse werkte ze aan de “Tv Ohee Club”. Jarenlang presenteerde ze de vrouwenprogramma’s “Vrouwenspiegel” (1954) en “Penelope” (1955-1965), een programma dat ze vanaf 1958 ook produceerde. In het programma kwam in 1964 een geboorte voor het eerst op televisie. De commotie hierrond zou een jaar aanhouden.

Controverse

Andere controverses die “Penelope” veroorzaakte waren haar gesprekken over seksualiteit vanaf 1965. In 1970 was ze de presentatrice en producer van “Kijk en kook”. Andere programma’s waren “Alledag”, “Het gelukkige gezin” en “Kijk mensen”.

Daarnaast was Paula Sémer ook actief bij acties tegen kanker. In Vlaanderen haalde ze borstkanker uit de taboesfeer door er als ervaringsdeskundige over te spreken. In 1984 schreef ze ook het boek “Leven met borstkanker” in samenwerking met dokter Jaak Janssens.

In 1989 werd ze benoemd tot productieleider van de Dienst Wetenschappen van de BRT. In 1990 ging ze met pensioen. Ze was ook een van de stichters van de “Vlaamse Televisie Academie”. Op 6 maart 2010 kreeg ze van die academie een ster voor haar rijkgevulde carrière.

Politieke carrière

Ze was van 1949 tot zijn dood in 1990 getrouwd met Herman Cornelis-Niels. Samen hadden ze een zoon, Jan Paul Cornelis. Na haar carrière werd Sémer ook enkele jaren actief in de politiek. Van 1995 tot 1999 zetelde ze in de Senaat voor de SP, de scoialistische partij.

In maart 2012 kreeg Paula een eredoctoraat van de Universiteit Gent (UGent) vanwege haar maatschappelijke inzet, haar pionierswerk voor radio en televisie en haar bijdrage tot de popularisering van de wetenschap.

In maart van dit jaar was Semer nog het boegbeeld van een campagne van de Vlaamse Ouderenraad om psychische problemen bespreekbaar te maken ook bij een generatie die dat niet gewend is. In een interview met VRT radio zei ze toen: “Oud worden is één afscheid. Iedere dag valt er iemand weg.”

Op 1 juni 2021 overleed Paula Semer, ze koos voor euthanasie.