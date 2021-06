Marathonloper Bashir Abdi stelt biografie voor, geschreven door zijn eerste leerkracht Nederlands na zijn vlucht uit Somalië: “Het is een lange weg geweest”

Bashir Abdi stelde dinsdag in zijn thuisbasis Gentbrugge samen met auteur Peter Vervaet zijn biografie ‘Op de loop’ voor. “Het is een lange weg geweest met veel tegenslagen”, zegt de marathonloper. Sir Mo Farah schreef het voorwoord, Europees marathonkampioen Koen Naert het nawoord.

“Ik ben blij met het resultaat”, zegt Abdi over zijn biografie. Auteur Peter Vervaet was destijds de eerste leerkracht Nederlands van Abdi in Gent na zijn vlucht uit Somalië. “Verschillende mensen hebben mij gevraagd of ze mijn verhaal mochten neerschrijven. De reden waarom ik Peter heb gekozen, is dat hij mij door en door kent. Ik vond het belangrijk om mijn integratieverhaal goed te brengen. Daar wordt vaak heel negatief over gedaan, maar de meeste mensen proberen er iets mooi van te maken.”

Het boek gaat minder over de sportieve prestaties van Abdi, maar meer over zijn levensverhaal. “Het is een lange weg geweest met veel tegenslagen”, aldus Abdi. “Het liep lang niet altijd vlekkeloos. Er was het wachten op de procedures om naar België te mogen komen, mijn vele blessures, het verlies van mijn mama in 2011 enzoverder.”

Ook Vervaet vond het belangrijk om het verhaal van de mens achter de atleet te schetsen. “Ik wilde het traject van Mogadishu tot de olympische marathon binnenkort in Sapporo brengen”, aldus de schrijver. “Ik zie hem nog zo binnenkomen bij zijn eerste les, toen hij nog maar vier dagen in België was. Ik ben hem altijd blijven volgen en heb hem de laatste maanden nog heel vaak geïnterviewd voor het boek. Daarnaast hebben vooral zijn boezemvriend Bert Misplon en zijn ex-trainer Peter Robbens mij veel verhalen bijgebracht.”

Een deel van de opbrengst van ‘Op de loop’ gaat naar Sportaround, de vzw van Abdi die kansarme jongeren in Gent aan het sporten helpt.