Eerste keer dit seizoen basket met publiek: vierde en mogelijk beslissende finalewedstrijd tussen Bergen en Oostende voor 200 fans

Voor het eerst dit seizoen zal publiek toegelaten worden bij een wedstrijd in de EuroMillions Basket League. In totaal 200 fans zullen de mogelijk beslissende vierde partij in de finalereeks van de play-offs tussen Bergen en Oostende mogen bijwonen.

De overheid zette het licht op groen voor indoorevents met 200 aanwezigen. Bergen maakt van de mogelijkheid gebruik om weer supporters in zijn zaal te ontvangen. Fans van de club die een jaarabonnement hadden, en die hun geld niet terugvroegen, kunnen zich inschrijven via de site van de Henegouwers voor de wedstrijd tegen Oostende van woensdag. Een loting zal nadien de gelukkige fans aanwijzen. Als het vervolgens tot een beslissende vijfde wedstrijd komt in Oostende, kan ook de kustploeg publiek ontvangen.

Oostende versloeg maandag in de derde wedstrijd van de play-off-finale Bergen met 74-68. De West-Vlamingen brachten zo de stand in de best of five op 2-1. Vorige week startte de titelverdediger met een 68-65 zege, afgelopen zaterdag was Bergen in eigen zaal met 71-59 te sterk. Woensdag kan Oostende zich in Henegouwen tot kampioen kronen. Lukt dat dus niet, komt er vrijdag nog een nieuwe kans in de eigen Versluys Dôme.