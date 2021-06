Voor het eerst vrouw aan het hoofd van de Engelse voetbalbond FA

De Engelse voetbalbond FA krijgt voor het eerst een vrouw als voorzitter. Debbie Hewitt, een succesvolle zakenvrouw, kreeg de unanieme voorkeur van een zevenkoppige selectiecommissie. Ze wordt de opvolger van Greg Clarke, die in november vorig jaar aftrad na ongepaste opmerkingen over zwarte voetballers.

Het duurt nog even voordat Hewitt in functie is. Ze treedt in dienst op 1 januari 2022. Tot die tijd blijft waarnemend voorzitter Peter McCormick aan.

De in 1863 opgerichte FA lanceerde in 2018 een initiatief om de diversiteit in het Engelse voetbal te vergroten. Niet alleen onder spelers maar ook bij coaches, officials en bestuurders. De benoeming van Hewitt komt op het moment dat het Engelse voetbal nog altijd worstelt met racisme. Veel zwarte spelers waren de afgelopen maanden doelwit van discriminerende opmerkingen op social media.

“Ik ben heel blij met mijn benoeming. Zoals de gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben aangetoond, is dit een belangrijk moment voor het Engelse voetbal”, aldus Hewitt in een verklaring. “Het doel voor alle belanghebbenden is duidelijk, we moeten het spel op alle niveaus op lange termijn gezond en veilig maken.”