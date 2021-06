Crisiscentrum: “Geniet van de zomer, maar hou basisregels in gedachten”

Dat we op de goede weg zijn, staat buiten kijf. De daling van de besmettingen doet zich voor in alle gewesten en provincies en bij alle leeftijdsgroepen. Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per dag daalt met 18 procent op weekbasis tot 69. Op intensieve zorg liggen nu 335 mensen. "De cijfers dalen met meer dan 20 procent, waardoor we een snelle ontlasting van de ziekenhuizen waarnemen."

Dankzij de goede cijfers gaan vanaf morgen nieuwe maatregelen van kracht. "Daar hebben veel mensen naar uitgekeken. Ik denk in het bijzonder aan de mensen die werkzaam zijn in de culturele sector, de fitnesscentra en de restaurants. Zo keren we voorzichtig terug naar een normaal leven", aldus Stevens.

“Ga naar de cinema”

De nadruk op voorzichtig is duidelijk. "Het feit dat we de goede kant op gaat betekent niet dat we van het virus verlost zijn. Zoals premier De Croo zei: Het is rijden en achterom kijken. We moeten vermijden dat het venijn in de staart komt te zitten", aldus Stevens.

"Geniet vanaf morgen dus van dat avondje cinema, ga met de kindjes naar de kermis, ga lekker sporten met vrienden, maar respecteer de wettelijke maatregelen! Ons gedrag bepaalt of we een mooie zomer tegemoet gaan."

De woordvoerder haalt nog deze belangrijke basismaatregelen aan, waarvan de eerste nieuw in de oren klinkt:

- Ontmoet u andere mensen en bent u nog niet gevaccineerd, voer dan een zelftest uit, uit hoffelijkheid en respect voor de andere

- Verlucht en ventileer binnenruimtes

- Hebt u symptomen, blijf thuis en neem contact op met de huisarts

- Kies zo veel mogelijk voor buitenactiviteiten wanneer u mensen ontmoet

- Was uw handen regelmatig

(avh, dc)