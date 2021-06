Afscheid tussen Dries Mertens en Kat Kerkhofs voor EK verloopt niet vlekkeloos

De Rode Duivels zijn intussen goed voorbereid om ons land te vertegenwoordigen op de grasmat van het EK. Vorige week landden de spelers in Tubeke waar ze verblijven, trainen én ontspannen tijdens het Kampioenschap. Ook Dries Mertens is van de partij en liet zich aan het Proximus basecamp afzetten door vriendin Kat Kerkhofs, die ons tijdens het EK een blik achter de schermen gunt. In Katje voor de sfeer blijkt ook al snel dat het afscheid tussen haar en de middenvelder van SSC Napoli niet vlekkeloos verliep.