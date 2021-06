Donny van de Beek valt met blessure uit bij Nederland voor het EK, De Boer roept geen vervanger op

Van de Beek (24) speelde negentien interlands voor Oranje. Zijn laatste optreden was in maart in de met 7-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. Oranje opent het EK zondag in Amsterdam tegen Oekraïne.

Eerder viel doelman Jasper Cillessen al af als gevolg van een positieve coronatest. De Boer haalde AZ-keeper Marco Bizot als vervanger bij de groep.