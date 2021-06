Deceuninck-Quick.Step nog niet zegezeker ondanks aanwezigheid Evenepoel in Baloise Belgium Tour: “We onderschatten de concurrentie niet”

Remco Evenepoel gaat zoals geweten zijn titel in de Baloise Belgium Tour verdedigen. Hij staat er samen met een sterk geheel van Deceuninck-Quick.Step aan de start. Voor de sprinten rekent men daar op de Ier Sam Bennett. Deze Ronde van België is trouwens ook een ideale gelegenheid om het sprinttreintje met Davide Ballerini en Michael Morkov uit te testen. Ook van de partij is Zdenek Stybar. Zondag nog het slachtoffer van een val in de Elfstedenronde waarbij hij zich rechterringvinger brak en een barst opliep in de rechterelleboog.

“De blessures bij Zdenek Stybar vallen best mee. De breuken zijn doenbaar om te koersen. Het parcours laat het ook toe om met die kwetsuren te rijden. Zdenek heeft dit seizoen, na Gent-Wevelgem, een tijdje stilgelegen (met hartproblemen, red.). Het is goed dat hij zo snel mogelijk weer in competitie komt. Niet enkel voor zijn wedstrijdritme, in functie van andere koersen die er zitten aan te komen, maar ook voor het mentale aspect”, stelt sportdirecteur Tom Steels.

Remco Evenepoel verdedigt zijn titel in de Baloise Belgium Tour en toonde in de Elfstedenronde er klaar voor te zijn. “De Elfstedenronde en de Baloise Belgium Tour kan je niet met elkaar vergelijken. Na de tijdrit van donderdag weten we al iets meer. Ook wat betreft de concurrentie na twee dagen. En er is nog die eerste etappe. Niet eenvoudig hoor. Dat wordt een rit om heel alert in te zijn. Die loopt immers over smalle wegen en in de Vlaamse Ardennen is elk baantje een valkuil”, vervolgt Tom Steels.

De derde etappe wordt meer dan waarschijnlijk voer voor sprinters. Bij Deceuninck-Quick.Step hebben ze daarvoor Sam Bennett. “Sam Bennett komt wel net terug van hoogtestage en koerste niet meer sinds de Ronde van de Algarve. Natuurlijk heeft Sam dit seizoen bewezen dat hij zeker op niveau is maar het komt er in deze Baloise Belgium Tour toch op aan het sprinttreintje met Michael Morkov en Davide Ballerini perfect op de rails te zetten. De etappe met start en aankomst in Hamoir kan ook alle richtingen uit. Daar kan twee man naar de finish trekken of een selecte kopgroep. De laatste dag is wellicht weer iets voor de sprinters en zal Bennett weer uitgespeeld worden. Wij starten andermaal met een sterk geheel maar onderschatten onze concurrentie zeker niet”, besluit Steels.