Drie ongevallen in Diest

Een 20-jarige man uit Ham reed maandag rond 18.20 uur met zijn auto in de Nieuwe Dijkstraat in Schaffen. Volgens zijn verklaring was hij ter hoogte van het vliegveld in slaap gevallen en van de weg geraakt. Daarbij raakte hij een geparkeerd voertuig, ramde enkele verkeersborden en kwam in een tuin tot stilstand. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

In de Karrestraat in Schaffen reed een autobestuurder maandag rond 8.45 uur bij het uitvoeren van een manoeuvre een 77-jarige fietser uit Geel aan. Deze laatste raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Een 45-jarige vrouw uit Diest reed maandag rond 10.45 uur met haar auto op de Turnhoutsebaan, ter hoogte van het station, tegen een auto die net uit een parkeerplaats wou vertrekken. De auto van de vrouw raakte daarop twee andere geparkeerde wagens en ging vervolgens over de kop. Zij bleef als bij wonder ongedeerd.

ppn