Atleten geven beste van zichzelf tijdens sprintwedstrijd, maar cameraman gaat met alle aandacht lopen

Een cameraman in de Chinese stad Datong liet zich onlangs opmerken tijdens een sprintwedstrijd. De kerel genaamd Hao Xiaoyang trachtte de spurt van enkele studenten zo dynamisch mogelijk in beeld te brengen. Daarvoor moest hij wel even snel kunnen lopen als de atleten… wat hem ook wonderwel lukte.(kmlo)

Van begin tot einde slaagde hij erin om alle spurters voor te blijven, ondanks dat hij een camera vasthield van ruim vier kilogram. Zijn straffe prestatie kon ook online op veel sympathie rekenen. “Mijn grootste uitdaging was nochtans om een stabiel camerastandpunt te bewaren”, vertelde hij achteraf.

bekijk ook

Italiaan vestigt snelheidsrecord op weg vol haarspeldbochten