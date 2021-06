Rappende comedian krijgt Romelu Lukaku aan het beatboxen: “Op fysiek vlak is het wel maar zwakjes, he?”

Romelu Lukaku heeft in het Proximus Basecamp van de Rode Duivels bezoek gekregen van de Franstalige comedian Pablo Andres. Die werkte op de lachspieren van de sterke spits van Inter door te stellen dat hij “fysiek wel maar zwakjes was” en hem voor te stellen eens fitness te proberen. Of Dries Mertens op zijn schouders te nemen bij hoekschoppen, “want Mertens is veel beter met het hoofd dan jij”.