Bijna een op de drie poetshulpen ruilde een niet-gesubsidieerde job in voor werk bij een dienstencheque­bedrijf. Dat blijkt dinsdag uit een studie van de Universiteit Antwerpen over dienstencheques waarover De Standaard bericht. Dat staat haaks op de doelstelling van het systeem, dat net bedoeld was voor mensen die aan de rand van de arbeidsmarkt staan.