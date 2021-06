Beringen opent digipunten in verschillende deelgemeenten

Burgemeester Thomas Vints licht toe: “We willen iedereen digitaal mee in onze stad, maar weten ook dat het aanleren van digitale vaardigheden niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarom hebben we deze digipunten in samenwerking met de BuurtBar opgestart, om de Beringenaar te begeleiden in de stap naar een digitale samenleving. Het bijbrengen, ontwikkelen en inoefenen, maar ook het onderhouden van digitale vaardigheden is vandaag de dag erg belangrijk. Hierbij kunnen vragen opduiken die je dan kan stellen in een digipunt bij jou in de buurt. De grote troef van de digipunten is de bereikbaarheid in elke deelgemeente, wat de drempel verlaagt. Bovendien bezoekt de BuurtBar in samenwerking met de Kantonnale Bouwmaatschappij sociale woonbuurten, appartementen en serviceflats om de meest kwetsbaren te bereiken.” Digipunten zijn lokale, laagdrempelige infopunten waar je terechtkan met digitale basisvragen. Daarnaast maak je er kennis met het digitaal opleidingsaanbod én kan je er gebruikmaken van enkele openbare computers. Je kan er ook met je eigen toestel langsgaan om via een-op-een begeleiding je vragen aan een opgeleide vrijwilliger te stellen. De doelstelling is om in elke deelgemeente een digipunt te voorzien. Het digipunt in het dienstencentrum de Klitsberg in Paal, Het Blauw Huis op de Lutgartsite, het inloophuis in Beringen-Mijn en het wijkcentrum Steenveld in Koersel zijn reeds van start gegaan. In de toekomst zal er in Beverlo een digipunt komen in het inloophuis van Rimo.Het digipunt in de vernieuwde bib zal in september haar deuren openen. Schepen van Bib Jessie De Weyer: “Onze bibliotheek investeert de komende vier jaar fors in digitale geletterdheid en mediawijsheid. De Beringenaar vindt bij ons het grootste digipunt, maar dat is nog niet alles. We kopen digitale toestellen en toepassingen om deze ter beschikking te stellen van onze gebruikers. Daarnaast organiseren we cursussen en infosessies om de digitale kloof zo klein mogelijk te maken. Ons digitaal aanbod, gaande van e-boeken tot webinars, is ten slotte ook zeer uitgebreid.”Aanvullend zal de koffiebar van de BuurtBar in de zomermaanden – wanneer de coronamaatregelen het toelaten – eropuit trekken als mobiel digipunt. “Naast het drinken van een lekker kopje koffie, kan je er ook kennismaken met het digitale aanbod in Beringen en kan je er terecht met je digitale vragen. We trekken met onze koffiebar/mobiel digipunt doorheen de verschillende deelgemeenten. Op deze manier hopen we ook de inwoners van Beverlo te bereiken en hen alvast kennis te laten maken met een (mobiel) digipunt”, vertelt Miet Vandebroek, coördinator van de BuurtBar.De vijf digipunten zijn elk op een andere dag geopend. Je kan een afspraak maken bij een digipunt bij jou in de buurt, maar je bent ook welkom in de andere digipunten. Digipunten & aanwezigheid digibegeleiders• Digipunt inloophuis Beringen-Mijn (Alfred Habetslaan 17): maandag van 13 tot 16 uur• Digipunt Dienstencentrum De Klitsberg Paal (Klitsbergwijk 29): dinsdag van 14 tot 16 uur• Digipunt Het Blauw Huis Beringen-centrum (Lutgartsite): woensdag van 10 tot 12.30 uur• Digipunt wijkcentrum Steenveld (Nachtegaalstraat 83): donderdag van 10 tot 12.30 uur• Digipunt aan de mobiele koffiebar BuurtBar: opstart vanaf mei• Digipunt Bibliotheek Beringen-centrum (Graaf van Loonstraat 2): opstart vanaf september Door de huidige coronamaatregelen dien je op voorhand een afspraak te maken wanneer je wil langskomen in een digipunt. Dit kan via e-mail naar digipuntberingen@gmail.com of telefonisch via M 0456 36 07 37.