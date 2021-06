Campus de helix behaalt de eerste plaats in de MOEV-challenges

Dit schooljaar bestond de opdracht in het deelnemen aan 5 verschillende challenges, gespreid over het schooljaar. De eerste challenge ‘FlashMOEV’ was het organiseren van een flashmob op school op de beats van Jerusalema. In de tweede challenge ‘MOEV your body’ moesten zoveel mogelijk deelnemers trommelen op verschillende delen van hun lichtaam. Voor ‘MOEV to be fit’ moest een eigen fit-o-meter uitgewerkt en geïnstalleerd worden op school. ‘Plog to MOEV’ was de challenge waarin leerlingen de milieuproblematiek op een actieve manier moesten aanpakken in de eigen schoolomgeving door te ploggen: joggen terwijl je onderweg afval opruimt en meeneemt. Het laatste deel van het schooljaar was voor ‘Keep on MOEVing’: met zoveel mogelijk deelnemers gedurende 1 maand minimaal 30 minuten per dag bewegen. Van alle uitdagingen moest een filmpje worden geüpload en foto’s als bewijs op de website van MOEV. Tot de laatste challenge was het een nek-aan-nekrace met het Spes Nostra Instituut uit Kuurne. Maar campus de helix veroverde de eerste plaats op 97 deelnemende scholen. Ze verdienden hiermee een waardebon van 250 euro bij Idemasport en een volledige dag 'Klasbuilding' op school voor 120 leerlingen in 2021-2022. --- Belangrijk: foto is van MOEV ---