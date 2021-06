Italiaanse gemeenschap van Mariaheide eert Onze-Lieve-Vrouw

"We zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben er iets anders op gevonden. Vieringen in openlucht zijn toegestaan met maximum 50 personen, dus dat wordt het. We organiseren een eucharistieviering op het grasveld vóór de kerk”, zo klinkt het bij de Italiaanse gemeenschap. De gemeente heeft dit grasveld gebruikt in het kader van het ecologisch groenbeheer en er een bloemenweide gezaaid net een week voor de viering. "Dit is een heel mooi initiatief maar waar gaan we nu de viering laten doorgaan? Pastoor Eddy vindt het een goed idee om het voor de pastorie te laten doorgaan en dat hebben we dus gedaan."Het pastoraal team van de Italiaanse gemeenschap en een aantal vrijwilligers waren er al vroeg bij om de stoelen te ontsmetten, het altaar klaar te maken, het beeld van Onze-Lieve-Vrouw te sieren en ballonnen op te blazen. De voorzitter van de kerkraad, Ivo Delvax, was de steward van dienst. De zon was gelukkig ook van de partij! Rond 19 uur begonnen de eerste parochianen te komen, een aantal van hen met een mooie bos bloemen voor Onze-Lieve-Vrouw. Zuster Aufrida uit Leut was ook aanwezig. Pastoor Guy ging voor in de viering en pastoor Eddy nam deel - met een tevreden glimlach op zijn gezicht. Tijdens de viering keken voorbijgaande wandelaars, fietsers en automobilisten nieuwsgierig toe. Zelfs een motorrijder is even gestopt om mee te bidden. Is dit wat paus Franciscus bedoelt met het naar buiten treden met ons geloof? Dan zijn ze er met dit initiatief in Mariaheide toch een beetje in geslaagd.Na de viering volgde de rozenkrans en werd de avond afgesloten met een suikerwafel voor iedereen.Hoewel er geen processie is geweest, is de ingetogenheid van de viering in openlucht goed in smaak gevallen.